Сохнуть огірки: чому так відбувається і як урятувати врожай

Овочева культура може страждати через інфекцію

Іноді листя огірків покривається світло-сірими плямами, на яких видно чорні крапки. Уражені плоди сохнуть, а потім стають чорними та висихають. Ймовірно, вони хворі на аскохітоз. Огірки страждають на таке захворювання найчастіше в тепличних умовах, особливо при різких змінах температури, недостатньому освітленні, зайвому поливі і занадто щільній посадці рослин.

Аскохітоз продовжує існувати на залишках рослин та в ґрунті, а також може передаватися за допомогою насіння, пише bb.lv. Є кілька ефективних способів урятувати врожай.

Як боротися з усиханням огірків

Замініть заражений ґрунт.

Перед посадкою рослин обробіть насіння та теплицю, щоб видалити інфекцію.

Регулярно провітрюйте теплицю.

Для висушування тканин та запобігання поширенню інфекції покрийте уражені ділянки стебел подрібненим вугіллям.

Якщо помітили уражені рослини, обробіть їх 1% бордоською рідиною.

Наприкінці вегетаційного періоду ретельно очищайте рослинні рештки.

Раніше "Телеграф" писав, як виростити великі огірки. Секретне підживлення з двох копійчаних інгредієнтів.