Сохнуть огірки: чому так відбувається і як урятувати врожай
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Овочева культура може страждати через інфекцію
Іноді листя огірків покривається світло-сірими плямами, на яких видно чорні крапки. Уражені плоди сохнуть, а потім стають чорними та висихають. Ймовірно, вони хворі на аскохітоз. Огірки страждають на таке захворювання найчастіше в тепличних умовах, особливо при різких змінах температури, недостатньому освітленні, зайвому поливі і занадто щільній посадці рослин.
Аскохітоз продовжує існувати на залишках рослин та в ґрунті, а також може передаватися за допомогою насіння, пише bb.lv. Є кілька ефективних способів урятувати врожай.
Як боротися з усиханням огірків
- Замініть заражений ґрунт.
- Перед посадкою рослин обробіть насіння та теплицю, щоб видалити інфекцію.
- Регулярно провітрюйте теплицю.
- Для висушування тканин та запобігання поширенню інфекції покрийте уражені ділянки стебел подрібненим вугіллям.
- Якщо помітили уражені рослини, обробіть їх 1% бордоською рідиною.
- Наприкінці вегетаційного періоду ретельно очищайте рослинні рештки.
Раніше "Телеграф" писав, як виростити великі огірки. Секретне підживлення з двох копійчаних інгредієнтів.