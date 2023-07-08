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Дорогий манікюр не зіпсується: як захистити руки під час роботи на городі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
pexels.com

Ця хитрість дозволяє не використовувати рукавички при роботі із землею

Гумові рукавички ідеально захищають руки дачників від бруду. Але не завжди є можливість користуватися цим засобом захисту. Буває так, що вони рвуться або їх просто забувають взяти на дачу.

На такий випадок є лайфхак, який дозволить зберегти руки у чистоті. Для цього знадобиться два види мила — рідке та брускове.

Кілька крапель рідкого мила потрібно видавити в долоню і втерти в шкіру, в тому числі й з тильного боку. Мило не потрібно змивати. Висохнувши воно утворює тонку плівку, яка якраз і захищатиме руки від бруду.

Потім потрібно взяти брусок мила і гарненько подряпати його, щоб шматочки миючого засобу опинилися між шкірою та нігтьовою пластиною. Завдяки цьому після роботи на ділянці не доведеться довго і нудно вимивати бруд із-під нігтів.

Після роботи із землею потрібно добре вимити руки у чистій воді. Шкіра швидко очиститься і ніхто навіть не повірить, що ви працювали на городі без рукавичок.

Раніше "Телеграф" розповідав, який натуральний засіб краще мила відмиє руки від бруду, що в’ївся.

Теги:
#Брудні руки #Город #Лайфхак