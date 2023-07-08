Завжди в моді: названі три кольори, які зроблять ваш образ дорожчим

Ці кольори вже кілька сезонів не покидають подіуми

При формуванні будь-якого образу важливо враховувати колір одягу, адже він не лише впливає на сприйняття нас оточуючими людьми, а й на те, як ми відчуваємо себе самі. Якщо ви хочете зробити свій look більш дорогим та ефектним, тоді потрібно вибирати відповідні відтінки.

Експерти в матеріалі Marieclaire розповіли, які кольори вже кілька сезонів поспіль не залишають світові подіуми та додають образу елегантності, стилю та вишуканості.

Як зробити образ дорожчим

Білий

Цей колір ідеально поєднується з рештою відтінків, особливо ніжно-блакитним і сірим. Білий колір завжди виділятиме вас з натовпу, особливо, якщо додати в образ ще якийсь контрастний аксесуар. Експерти відзначають, що біле взуття або сумка будь-який повсякденний look здатні перетворити на дуже стильний, ніби продуманий професійним стилістом, комплект.

Червоний

Це колір впевненості, пристрасті та сміливості. Він гарантовано привертає увагу оточуючих, особливо, якщо ви оберете моно-look, адже це зробить ваш образ дорожчим та елегантнішим. Але тільки потрібно буде додати все ж таки одну деталь білого або світло-рожевого відтінку.

Темно синій

Це спокійний колір, який дуже добре поєднується з червоним та білим. Експерти кажуть, що темно-синій моно-look робить фігуру стрункішою не гірше за чорний. Для різноманітності можна додати два різні аксесуари червоного та білого кольорів. Будьте впевнені, ви будете виглядати приголомшливо!

"Телеграф" писав раніше, які кольори одягу слід обирати у спекотну погоду. Вони не притягують сонячного проміння, допомагаючи підтримувати температуру тіла комфортною.