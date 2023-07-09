Таких лише два: цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють дощ із грошей у липні

У цих знаків ось-ось можуть виповнитися всі забаганки

Важко знайти людину, яка не хотіла б покращити своє фінансове становище, однак у двох знаків Зодіаку це може вийти вже у липні.

Цими знаками Зодіаку є Діва та Скорпіон, каже розклад Таро від "Телеграфу" на гроші та роботу на липень 2023 року.

Дівам випала Шістка жезлів

Друга назва цієї карти — Владика тріумфу, і вона каже, що цього місяця Ви можете помітно покращити своє матеріальне становище. Старання та вкладення окупляться, також є ймовірність, що Вам хтось допоможе або Ви щось виграєте.

Скорпіонам випала Дев’ятка кубків

Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що в липні Ваші маленькі забаганки здійсняться, щастя та благополуччя будуть на вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.

Також Вам може бути цікаво почитати: