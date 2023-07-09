Таких лише два: цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють дощ із грошей у липні
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У цих знаків ось-ось можуть виповнитися всі забаганки
Важко знайти людину, яка не хотіла б покращити своє фінансове становище, однак у двох знаків Зодіаку це може вийти вже у липні.
Цими знаками Зодіаку є Діва та Скорпіон, каже розклад Таро від "Телеграфу" на гроші та роботу на липень 2023 року.
Дівам випала Шістка жезлів
Друга назва цієї карти — Владика тріумфу, і вона каже, що цього місяця Ви можете помітно покращити своє матеріальне становище. Старання та вкладення окупляться, також є ймовірність, що Вам хтось допоможе або Ви щось виграєте.
Скорпіонам випала Дев’ятка кубків
Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що в липні Ваші маленькі забаганки здійсняться, щастя та благополуччя будуть на вашому боці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.
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