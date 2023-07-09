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Скажіть комарам – до побачення: топ-3 рослин, запах яких шкідники не переносять

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Комарі терпіти не можуть ці запахи
Комарі терпіти не можуть ці запахи. Фото santeplusmag.com

Все екологічно та натурально – жодної хімії

Як тільки температура починає підійматися, ми вже бачимо нашестя комах, що прилітають у наш будинок. Настирливі мухи та комарі не дають проходу, псують наші продукти, а їхнє нічне дзижчання не дає виспатися вночі. На щастя, є прості та натуральні розв'язання цієї проблеми.

Все, що вам потрібно зробити, це посадити у своєму будинку або на своїй ділянці кілька ароматних рослин, пише портал santeplus. Аромати, які вони видають, діятимуть як потужні репеленти проти цих комах.

Як позбутися комарів без хімії

  • Лаванда - запах цієї рослини, такий приємний і розслаблювальний, комарі просто ненавидять.
  • Лимон і гвоздика — розкладіть часточки лимона, прикрашені гвоздикою, в різних місцях будинку (навіть біля вікон) і ви побачите, що комарі більше не наближатимуться до околиць. Вони не виносять цього тонкого гострого аромату.
  • Кориця - покладіть кілька гілочок навколо свічки або змішайте порошок з водою, щоб розпорошити цей розчин у спреї. Його аромат, що бадьорить, захистить вас від усіх небажаних гостей у вигляді комарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух у житлі. Дійсну пастку легко виготовити своїми руками.

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#Комарі #Лайфхак