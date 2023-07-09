Чим удобрити огірки, щоб вони краще плодоносили: "чорне підживлення" з чотирьох інгредієнтів

Якщо підгодувати огірки особливим розчином, урожай не забариться

При вирощуванні огірків важливо приділити увагу не лише якісному поливу, а й вносити корисні добрива. Так зване чорне підживлення, яке в рази підвищує врожайність огірків, легко приготувати своїми руками.

Щоб огірки давали більше плодів, удобрюйте їх саморобним засобом із чотирьох інгредієнтів – золи, дріжджів, активованого вугілля та води. Про це передає ukr.media.

Чорне підживлення з підручних продуктів замінить дорогі магазинні засоби та агресивні хімікати для удобрення огірків. Саморобна альтернатива зміцнить імунітет культури, завдяки чому рослини будуть більш стійкими до інфекцій і шкідників. Так ви точно зможете отримати розкішний урожай огірків.

Як приготувати чорне добриво для огірків? Змішайте 1 ст. ложку золи з пакетиком дріжджів, потім додайте 4 таблетки активованого вугілля та залийте інгредієнти 2 л води. Після цього перебийте масу в блендері, процідіть і збільшіть об’єм до 3 л.

Як поливати огірки саморобним розчином? Одну склянку отриманого добрива розбавте 5 л води. Поливайте рідким підживленням грядки. Одному кущеві огірків достатньо однієї склянки чорного добрива. Підживлення слід вносити один раз на 25-30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше корисне підживлення для огірків. За словами досвідчених дачників, це добриво збільшує врожайність удвічі.