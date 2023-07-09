Чим посипати ґрунт на ділянці, щоб відлякати мурах: спритний трюк

Щоб упоратися з мурахами в саду або на городі, необов’язково труїти їх отруйними хімікатами

Боротьба зі шкідниками – одне з основних завдань дачників. Урожаю може прийти кінець, якщо всілякі комахи, включаючи мурах, оселяться в саду або на городі. Проте саморобний засіб вирішить проблему.

Щоб відлякати мурах від дачної ділянки, посипте землю особливою сумішшю. Про спритний трюк розповідає Express.

Харчова сода є екологічно чистим інгредієнтом, який можна використовувати для боротьби зі шкідниками. Як виявилося, це ефективний і простий спосіб позбутися мурах у саду чи на городі.

Мурахи навряд чи з’їдять розпушувач сам по собі, тому дачникам слід приготувати суміш із рівних частин цукрової пудри й харчової соди. Солодкий компонент приверне мурах до "отрути".

Як позбутися мурах на дачній ділянці за допомогою харчової соди? Посипте цукрово-содову суміш у місцях, де ви помітили нашестя мурах. Також можна нанести засіб на краї горщиків із будь-якими садовими рослинами.

Додамо, мурахи часто приходять на ділянки, де є попелиця. Тому дачникам варто подбати і про це, до того ж позбавитися попелиці допоможе один дієвий метод.