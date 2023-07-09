Тримайтеся від них якнайдалі: які знаки Зодіаку є "енергетичними вампірами"

Після спілкування з цими знаками ви почуватиметеся "вичавленим лимоном"

Є знаки Зодіаку, які мають потужну енергетику, а є ті, хто її просто "висмоктує". Таких людей часто називають "енергетичними вампірами", тому що їм легко після спілкування з людиною вдається забрати у неї гарний настрій та сили.

Астрологи у матеріалі Ewe розповіли, від яких представників зодіакального кола слід триматися подалі, якщо не хочете залишитись у пригніченому стані.

Які знаки Зодіаку є "енергетичними вампірами"

Телець

Люди, народжені під цим знаком, можуть бути дуже запальними і накинутися на людину, якщо щось йде не за планом. Тільці часто можуть звинувачувати іншу людину у своїх невдачах, а їхні "жертви" у таких випадках починають вірити, що справді винні. Цей знак вміє перекрутити ситуацію у свій бік та "підживлюватися" емоціями своїх співрозмовників.

Стрілець

Представники цього знака Зодіаку також часто стають "енергетичними вампірами", вони можуть вивести людину на конфлікт, "висмоктати" з неї енергію, а потім піти у своїх справах, як ні в чому не бувало. А ось співрозмовник почуватиметься "вичавленим лимоном".

Рак

Цей знак також любить потріпати нерви оточуючим через різкі перепади настрою та істерики на порожньому місці. Раки дуже емоційні та чутливі, вони не соромляться розводити сентименти, не здогадуючись, що забирають енергію в інших. Цей знак може бути добрим другом, але будьте на поготові, коли його чаша терпіння переповниться. він встромить у вас свої ікла.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку найбільш егоїстичні. З ними досить складно вибудовувати як робочі, так особисті стосунки.