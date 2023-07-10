Захистить рослини від хвороб і прискорить зростання: досвідчені дачники давно використовують цей аптечний засіб

Бурштинова кислота, як виявилося, допоможе виростити розкішний урожай садових та городніх культур

Внесення добрив – важлива частина робіт на дачній ділянці. Необов’язково використовувати хімікати та пестициди. Необхідні засоби захисту рослин від інфекцій знайдуться в аптечці.

Щоб прискорити зростання культур на городі й у саду, використовуйте один аптечний продукт – бурштинову кислоту. Про користь цього продукту пише Greenpost.

Удобрювати янтарною кислотою можна широкий спектр рослин, включаючи декоративні, кімнатні, а також плодові дерева та кущі, овочеві культури на городі. Ключова дія цього препарату: допомога у формуванні коренів, пагонів і листя, без чого неможливий розвиток зелених насаджень. Крім того, янтарна кислота сприятливо позначається на імунітеті культур, захищаючи їх від хвороб та екстремальних перепадів температури. Таке підживлення прискорює ріст, покращує смакові та зовнішні характеристики рослин, збільшує врожайність.

Як використовувати янтарну кислоту?

Для кімнатних рослин: змащуйте розчином листя квіток, наприклад, орхідеї, або ж замочіть у ньому коріння.

Для плодових дерев (яблуні, абрикоса, вишні, персика, сливи) та ягідних чагарників (смородини, аґрусу, винограду, лохини): методи обприскування й поливу.

Для овочів (у тому числі помідори, огірки, капуста, петрушка, картопля): обробка розсади або насіння перед посадкою, обприскування або полив.

Щоб приготувати розчин янтарної кислоти, дачникам необхідно змішати по 2 г добрива (порошкової консистенції) та води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі рослини потребують добрив. Іноді надмірна кількість підживлення лише нашкодить урожаю.