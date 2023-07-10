Трьох знаків Зодіаку чекають вигідні угоди та нові джерела доходів цього тижня, обіцяють карти Таро

Не проґавте сприятливі можливості

Середина липня 2023 року принесе масу можливостей для розвитку бізнесу, укладання угод та досягнення успіху, — але не всім, а здебільшого лише трьом знакам Зодіаку.

Як каже фінансовий гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 липня 2023 року, цими знаками Зодіаку є Близнюки, Лев та Скорпіон.

Близнюкам випав Паж пентаклів

Цей тиждень принесе ресурси для роботи. Якщо є бажання і можливість займатися якоюсь справою, то займайтеся, оскільки висока ймовірність, що вона виявиться прибутковою. Відмінний час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Левам випала Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Скорпіонам випав Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця 2023 року згідно з картами Таро.