Овочі будуть під захистом: як відлякати від капусти шкідників, не застосовуючи "хімії"

У цій справі допоможуть звичайні рослини

Капуста вважається досить примхливою рослиною на городі, але при правильному догляді вона дає великий та якісний урожай. Однак поласувати їм поспішають не лише власники ділянки, але й різні комахи, тому потрібно забезпечити овочам надійний захист.

Експерти в матеріалі Gazeta розповіли, як легко можна позбутися шкідників на городі, не застосовуючи різні дорогі хімікати.

Як захистити капусту від шкідників

Для того щоб захистити свій урожай, потрібно поряд з капустою посіяти деякі квіти, які своїм запахом відлякуватимуть комах. Позбутися гусениці, наприклад, допоможуть чорнобривці та календула. Метелики, які відкладають личинки на овочах, просто не переносять цей запах і триматимуться від вашого городу якомога далі.

Експерти кажуть, що ці квіти виділяють фітонциди — біологічно активні речовини, які, серед іншого, перешкоджатимуть розвитку грибкових інфекцій.

Є й інші рослини, які відлякують шкідників від капусти, щоправда, менш ефективні. Можна поруч із грядками посіяти, наприклад, базилік, кріп, м’яту, фенхель та шавлію.

"Телеграф" писав раніше, як вибрати найкращу капусту на ринку. Експерти розповіли, на які ознаки варто звертати увагу.