Землю накрила потужна магнітна буря: коли вона закінчиться

Після цієї бурі земляни нарешті зможуть перепочити

У понеділок, 10 липня, Землі досягли сильні геомагнітні коливання — магнітну бурю такої сили можуть відчути на собі метеочутливі люди.

Як повідомляє сервіс Meteoagent, який складає прогнози за даними Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, магнітний шторм досягне сили 6 балів (K-index 6).

Варто зауважити, що раніше прогнози обіцяли магнітну бурю лише 12-13 липня, проте вона почалася раніше — вже 10 липня сила геомагнітних коливань може досягти 6 балів. При цьому наголошується, що швидко шторм не закінчиться. 11 липня можливі такі ж сильні коливання.

Однак потім, згідно з прогнозами, метеочутливі люди зможуть відпочити від мігрені: 13 липня очікуються невеликі коливання силою в 4 бали, в інші дні до кінця місяця магнітне поле має бути спокійним. Але враховуйте, що це лише попередні дані, і вони можуть ще оновитись ближче до дат.

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Варто зауважити, що магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів — такі шторми можуть впливати на електромережі на Землі, роботу супутників і викликати північні сяйва. Вченими точно не доведено вплив бур на людину, проте вагітні, літні та метеочутливі люди стверджують, що відчувають нездужання, слабкість та головний біль під час сильних магнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як уберегтися під час магнітних бур.