Все лікується: що робити, якщо яблука починають гнити прямо на дереві

Найчастіше — це хвороба, яка досить просто лікується

Напевно, кожен дачник, хоч раз, але стикався з проблемою, коли яблука починають гнити прямо на дереві, заражаючи решту врожаю. Причин такої поведінки фрукта — хвороби, які можуть проявитися при недостатньому підживленні яблунь.

Як зазначає портал prostoway, найчастіше яблука гниють через три популярні та поширені хвороби. Розбираймось у них докладніше.

Яблука гниють на дереві: причини та рішення

Найпоширеніша проблема — плоди хворіють на хлороз. Симптом хвороби – бліде листя. Рішення — підживлення з високим вмістом заліза. Таке добриво можна придбати в магазині для садівників. Це може бути залізний купорос — розведіть 150 грамів засобу в п’яти літрах води і полийте дерева.

Друга причина – популярне захворювання моніліоз. Симптом — осипання яблук чи поява коричневих плям на плодах. Розв'язання проблеми — суспензія цирами (50 г на 5 л води) та цинебу (225 г на 5 л води). Зробіть розчин і обробіть дерева двічі з інтервалом у два тижні.

Третя хвороба — парша. У такому випадку потрібно прибирати опале листя з яблуні і обробляти дерево сечовиною (300 г на 5 літрів води).

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