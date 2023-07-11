Жоден качан не трісне: як виростити гарну капусту

Завдяки цим порадам урожай капусти на вашій ділянці не зіпсується

Для отримання хорошого врожаю капусти мало посадити її, правильно поливати та захищати від шкідників. Потрібно ще й примудритися захистити качани від розтріскування.

Розуміння причин, чому качани капусти розколюються за кілька днів до збирання врожаю, допоможе запобігти проблемі.

Чому тріскаються качани капусти

1. Різка зміна погоди.

Найчастіше качани тріскаються в кінці сезону при різкій зміні сухої погоди на сильні зливи або після поливів після тривалого періоду посухи.

Коріння рослин жадібно поглинає всю вологу з ґрунту, прискорюється ріст листя. Молоде листя в серцевині випереджає зовнішні й в результаті надлишкового тиску качани тріскаються.

Різкі коливання температури також призводять до розтріскування капусти. При короткочасному зниженні температури нижче 20 °С зростання капусти сповільнюється. Подальше підвищення прискорює зростання.

2. Перезрівання та добрива

Особливо схильні до розтріскування перезрілі культури. Коріння продовжує вбирати вологу, а щільні та важкі качани зупиняються у рості. Вони з більшою ймовірністю тріснуть під надмірним тиском.

Надмірне добриво або пізніше його внесення також сприяють розтріскуванню.

Як запобігти розтріскуванню качанів капусти

Найкраща профілактика розтріскування — правильний полив та підтримання постійного рівня вологості без переливання. У періоди посухи полив капусти має бути щоденним, а в спеку — двічі на день. Після тривалого дощу потрібна перерва у поливі на 2–3 дні.

Мульчування – корисний спосіб регулювати надходження води до рослин. У посушливі періоди мульча утримає воду і запобігатиме пересиханню. Під час злив – перенасичення.

Контроль добрив. Підживлення рослин після формування качанів краще уникати.

Під час осіннього перекопування використовуйте компост, а перед посадкою – органічне добриво з уповільненим вивільненням. Потім підгодовуйте капусту раз на місяць до формування качанів або використовуйте компостний чай кожні 2-3 тижні.

Запобігання перезріванню. Якщо капуста дозріла, а можливості зібрати її немає, потрібно зменшити приплив води до листя скручуванням качанів або обрізанням коренів з одного боку рослини.

Ранні сорти краще забирати відразу після дозрівання. А пізньостиглі качани не залишати більше, ніж на 2 тижні.

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