Відразу два знаки Зодіаку можуть знайти нову роботу вже цього тижня: прогноз Таро

Вигідна пропозиція може надійти навіть тим, хто її не чекав

У середині липня відразу два знаки Зодіаку можуть отримати нову роботу — хтось може знайти її після довгих пошуків, інші можуть отримати вигідну пропозицію, навіть не думаючи до цього про зміну місця працевлаштування.

Як каже фінансовий гороскоп Таро від "Телеграфу" на тиждень з 10 по 16 липня включно, це може торкнутися таких знаків Зодіаку як Стрілець та Козоріг.

Стрільцям випала перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта каже, що, якщо раптом Ваша колишня робота Вас у чомусь не влаштовувала, — можливо саме зараз настав час її змінити, оскільки Вас вже може чекати нове місце, з кращими умовами та більшою зарплатою.

Козорогам випала перевернута Вежа

Загалом це дуже депресивна карта, яка вказує на відсутність натхнення та мотивації щось робити, та поганий матеріальний добробут. Однак якщо Ви шукали роботу і не могли її знайти, — карта каже, що, можливо, саме зараз варто чекати відповідної вакансії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року згідно з картами Таро.