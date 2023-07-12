Занадто довірливі: якими знаками Зодіаку найчастіше маніпулюють у стосунках

Ці знаки дуже вразливі до впливу оточуючих

У стосунках буває складно, тому що одні люди стають "заручниками" минулого, а інші – жертвами маніпуляцій та чужого впливу. Часто партнери не помічають тривожні "дзвіночки" аб’юзу і через свою емоційність і прихильність не можуть піти із стосунків, в яких їх просто використовують.

Астрологи у матеріалі Pinkvilla розповіли, які представники зодіакального кола найчастіше піддаються маніпулятивним діям з боку коханої людини.

Які знаки Зодіаку піддаються маніпуляціям

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, часто губляться в любовних переживаннях, а потім дорого за це розплачуються. Близнюки здатні прив’язатися до партнера, а він цим грамотно користується. Навіть якщо представники цього знака відчуватимуть маніпуляцію, то все одно не зможуть їй протистояти.

Рак

Це дуже емоційний і чутливий знак, який за великого кохання зробить свого партнера для себе центром Всесвіту і сліпо йому віритиме і слідуватиме за ним. Часто Раки у стосунках відключають свій розум і піддаються емоціям, але зрештою стають жертвою маніпулятора.

Терези

Представники цього знака Зодіаку також можуть відразу розпізнати, що ними маніпулюють, вони нерішучі і дуже довірливі. Терезам рідко вдається відстоювати свої інтереси перед партнером, тому що той знає як їм "буде краще" і робить тільки те, що вигідно йому.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку звикли міняти партнерів як рукавички. Астрологи рекомендують триматися від них подалі.