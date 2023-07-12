"Жіноче щастя" точно зацвіте: полийте рослину цим розчином

При правильному догляді спатіфілум радує білосніжними квітами та соковитим яскраво-зеленим листям

Іноді трапляється так, що спатифілум, який ще називають "жіноче щастя", навідріз відмовляється цвісти. При цьому рослина добре розвивається, збільшує пишну зелену масу і рідко випускає білі стрілки.

У такій ситуації рослині потрібно забезпечити правильний догляд і підгодувати її. Спатифілум любить своєчасний рясний полив відстояною водою кімнатної температури. У жодному разі не заливайте цю квітку. А ще "жіноче щастя" не варто вирощувати під прямим сонячним промінням.

Якщо всіх правил догляду дотримано, а спатифілум все одно не цвіте, дайте йому підгодівлю по листку. Для цього підійде монокалій фосфат.

Добриво потрібно розчинити у воді так, як зазначено в інструкції, перелити в ємність із пульверизатором і добре розмішати.

Листя спатифілума потрібно обприскати здалеку, не дуже рясно та з обох боків. Через деякий час "жіноче щастя" має зацвісти.

Досвідчені квіткарі не рекомендують підгодовувати спатифілум монокалієм фосфатом понад 3 разів на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати петунію від швидкого в’янення.