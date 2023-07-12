Проганяємо колорадського жука з городу: рецепт натурального розчину, який захистить саджанці

Навала колорадського жука – справжній головний біль для дачників

Якщо хочете зібрати гарний і здоровий урожай, тоді слід ретельно захищати свій город від шкідників, які із задоволенням хочуть поласувати вашими плодами. І одним із найголовніших "ворогів" усіх дачників є колорадський жук, який дуже швидко та легко знищує саджанці.

Але є дієвий спосіб, який допоможе позбавити город шкідника, без застосування "хімії". Експерти у матеріалі "24 каналу" розповіли, як приготувати натуральний рецепт за допомогою всього двох компонентів.

Як позбутися колорадського жука

Візьміть 200 грамів гірчичного порошку, розведіть у 10 літрах гарячої води та залиште так на 2-3 години. Після цього процідіть розчин через марлю, додавши 5 столових ложок 9-процентного оцту. Отриманим настоєм слід обробити картоплю, а також можна саджанці помідорів та баклажанів.

Експерти радять проводити процедуру раз на тиждень. Якщо робити частіше 2-3 рази на тиждень, то можна відвадити від городу й інших небажаних комах.

До речі, якщо у вас не знайдеться в будинку оцту, тоді можна зробити розчин по-іншому рецепту: візьміть 100 грамів сухої гірчиці і розведіть на 1 літр води, додавши 5 грамів господарського мила.

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