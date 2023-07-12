Українці переплачують за світло: у YASNO порадили, як заощадити гроші

У середньому споживачі переплачують близько 300 гривень

Щоб не переплачувати зайвого за комуналку, потрібно не лише вчасно передавати показники лічильників електроенергії, а й користуватись двозонними лічильниками. Такий прилад допомагає економити на електроенергії вночі.

Про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він зазначив, що заощаджені гроші можна вважати навіть прибутком.

Двозонний або багатозонний лічильник вважає не лише скільки кВт електроенергії споживач намотав, а й коли він це зробив. Якщо вночі з 07:00 до 23:00, то тариф буде вдвічі нижчим — 1,32 гривень.

Щоб заощаджувати, українцям рекомендують уночі включати найбільш енерговитратні прилади. До таких відносяться бойлер, пральна та посудомийна машинки та інша подібна техніка. Крім того, економляться кошти і за рахунок працюючого холодильника та іншої техніки, яка працює цілодобово.

У YASNO підрахували, скільки коштує споживання електроенергії за денним та нічним тарифами:

Бойлер — 179 гривень та 359 гривень;

Кондиціонер — 79 гривень та 158 гривень;

Посудомийка — 33,5 гривень та 67 гривень;

Холодильник — 13,5 гривень та 27 гривень;

Пралка – 13 гривень та 26 гривень.

Якщо сім’я із чотирьох осіб у середньому за місяць споживає 300 кВт електроенергії, то за звичайним тарифом доведеться заплатити 792 гривні, а за нічним — 473,5 гривень. Економія виходить 318,5 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати показники із лічильників за воду. Є важливі нюанси, на які слід звернути увагу.