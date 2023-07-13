Саморобний спрей відлякає всіх мурах із ділянки: спритний трюк дачників

Для боротьби з мурахами необов’язково використовувати хімікати

Різні комахи, зокрема мурахи, можуть завдавати незручності дачникам на їхній ділянці. Впоратися із шкідниками допоможе саморобний засіб, при цьому можна обійтися без магазинних хімікатів.

Щоб позбавитися мурах, приготуйте спрей своїми руками. Про цей трюк досвідчених дачників розповідає Express.

Мурахи не з’являтимуться на дачній ділянці, якщо відлякати їх певними запахами. Так, відмінно працюють проти цих шкідників аромати перцевої м’яти, цитрусових чи кориці. Ці сильні запахи комахи просто ненавидять.

Як приготувати засіб проти мурах? Додайте кілька крапель цих ефірних олій у пульверизатор з водою, щоб ефективно відлякати садових шкідників. Додавання рідини для миття посуду також допоможе вбити мурах. Рясно обприскуйте приготовленим спреєм рослини у вечірній час, а вранці наносіть свіжу воду, щоб видалити залишки мила.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншого поширеного шкідника, з яким доводиться боротися дачникам. Однак і проти всюдисущої попелиці знайдеться дієвий метод, для якого потрібні лиш доступні інгредієнти.