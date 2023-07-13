Іменини Ангеліни у 2023 році: всі дні, коли Ліна святкує День ангела

Від імені Ангеліна також з’явилися імена Анжеліка, Ангела та Анжела

Ім’я Ангеліна дуже старе та красиве, хоч і не найпоширеніше в Україні. "Телеграф " вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Ангеліни протягом року.

Значення імені Ангеліна

Це латинське ім’я, яке походить від давньогрецького "ангелос", що перекладається як "вісник" або "посланець". Ім’я Ангеліна має такі споріднені імена як Анжеліка, Анжела, Ангела і т.д. Також воно має безліч форм, наприклад: Ангелка, Ангеліночка, Геля, Ліна.

Серед відомих носительок цього імені варто згадати такі постаті як голлівудська актриса Анджеліна Джолі, українська вчена Ангеліна Ясінська, музикантка Ангеліна Стрига, тенісистка Ангеліна Калініна та інші.

Прийнято вважати, що носії цього імені зазвичай складні натури, з якими важко побудувати добрі стосунки, як особисті, так і професійні. Але при цьому Ангеліни хазяйновиті, наполегливі та вміють стояти на своєму.

Коли День ангела Ангеліни?

Покровителькою Ангелін виступає свята Ангеліна Сербська (Бранкович), і носії цього імені святкують свої іменини у день її пам’яті. А таких у році лише три, згідно з православним церковним календарем:

14 липня;

12 серпня;

23 грудня.

Ангеліна Сербська жила у XVI столітті, була дочкою албанського князя Георгія Аріаніті та дружиною сербського деспота Стефана Бранковича, від якого народила четверо дітей. Після смерті чоловіка свята пішла у чернецтво та присвятила себе молитвам, благодійності та будівництву храмів. Серед іншого вона збудувала Крушедольську лавру, в якій пізніше лежали її нетлінні мощі, а також чудотворні мощі святого Стефана та їхніх синів. У пам’яті людей вона залишилася відома як "матінка Ангеліна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати жінкам на свята.