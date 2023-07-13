Именины Ангелины в 2023 году: все дни, когда Лина празднует День ангела

От имени Ангелина также появились имена Анжелика, Ангела и Анжела

Имя Ангелина очень старое и красивое, хоть и не самое распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Ангелины в году.

Значение имени Ангелина

Это латинское имя, которое произошло от древнегреческого "ангелос", что переводится как "вестник" или "посланец". У имени Ангелина есть такие родственные имена как Анжелика, Анжела, Ангела и т.д. Также у него есть масса форм, к примеру: Ангелка, Ангелиночка, Геля, Лина.

Среди известных носительниц этого имени стоит вспомнить такие личности как голливудская актриса Анджелина Джоли, украинская ученая Ангелина Ясинская, музикантка Ангелина Стрига, теннисистка Ангелина Калинина и другие.

Принято считать, что носительницы этого имени обычно сложные натуры, с которыми тяжело построить хорошие отношения, как личные, так и рабочие. Но при этом Ангелины хозяйственные, упорные и умеют стоять на своем.

Когда День ангела Ангелины?

Покровительницей Ангелин выступает святая Ангелина Сербская (Бранкович), и носительницы этого имени празднуют свои именины в день ее памяти. А таких в году всего три, согласно православному церковному календарю:

14 июля;

12 августа;

23 декабря.

Ангелина Сербская жила в XVI веке, была дочерью албанского князя Георгия Арианити и женой сербского деспота Стефана Бранковича, от которого родила четверо детей. После смерти мужа святая пошла в монашество и посвятила себя молитвам, благотворительности и строительству храмов. Среди прочего она построила Крушедольскую лавру, в которой позже покоились ее нетленные мощи, а также чудотворные мощи святого Стефана и их сыновей. В памяти людей она осталась известна как "матушка Ангелина".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя дарить женщинам на праздники.