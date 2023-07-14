Копійний диво-розчин з легкістю прибере бур’яни: секрет досвідчених дачників

Садівники можуть обійтися без дорогих хімікатів, якщо оброблять бур’яни спеціальним засобом

Боротьба з бур’янами – одне з головних завдань будь-якого дачника. Існує багато способів видалення небажаної рослинності в саду або на городі. Ефективно спрацює проти бур’янів саморобний розчин із одним натуральним інгредієнтом.

Щоб позбутися бур’янів на дачній ділянці, скористайтеся чудо-розчином на основі солі. Секретом досвідчених дачників ділиться видання Express.

Знищити бур’яни на тротуарних доріжках, у дворі, в саду або на городі можна легко без використання хімікатів, адже гербіциди можуть бути небезпечними як для фауни, так і для флори. Для цього спробуйте своїми руками приготувати засіб проти бур’янів, ключовий компонент якого – сіль.

Для наших цілей годиться кухонна або кам’яна сіль, що коштуватиме вам копійки. Сіль із такими добавками, як йод, не дасть необхідного ефекту. Сіль поглине воду з клітин небажаних рослин, внаслідок зневоднення та неможливості споживати поживні речовини із ґрунту бур’яни загинуть.

Як приготувати засіб проти бур’янів

Змішайте сіль із теплою водою у співвідношенні одна частина солі на чотири частини води. Добре перемішайте, поки сіль не розчиниться. Можна зробити міцніший розчин, збільшивши концентрацію солі, але майте на увазі, що це може бути шкідливішим для ґрунту.

Перелийте розчин у розпилювач і нанесіть на листя та стебла бур’янів, які ви хочете знищити. Проводити обробку проти бур’янів слід у суху погоду. Пам’ятайте, що натуральний розчин зневоднює будь-які бур’яни й усі рослини, з якими взаємодіє, тому не наносьте його на ті культури, які вам хотілося б зберегти.

Для повного знищення деяких бур’янів може знадобитися кілька обробок. Слідкуйте за обробленою ділянкою і повторно наносьте сольовий розчин на будь-яку зелень, що вціліла, через один-два тижні. Після того, як бур’яни загинули, промийте ґрунт чистою водою, так ви видалите надлишки солі і зможете запобігти пошкодженню довколишніх "хороших" рослин, а також збережете якість ґрунту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із злісних бур’янів, з якими стикаються дачники, це мокриця. Однак ефективні способи допоможуть позбутися цієї небажаної рослини.