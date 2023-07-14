Урожай збиратимете до жовтня: секрет досвідчених дачників з вирощування перців

Вся справа у правильному догляді за овочами

При правильному догляді за тепличними культурами період їхнього плодоношення можна значно продовжити. Перці – яскравий тому приклад. Їхні кущі можуть приносити врожай аж до перших заморозків.

Як пише Telegram-канал СОДа, насамперед потрібно забезпечити правильний температурний режим у парнику.

Перці добре ростуть і родять при температурі +25-30 °C і вологості до 75%.

Друга важлива умова — своєчасний рясний полив. За перших ознак пересихання ґрунту під кожен кущ потрібно вносити до 3 літрів води. Для поливу потрібно використовувати лише теплу воду та лити її виключно під корінь. Так званий метод дощування згубно впливає на зав’язі перців.

Обов’язкова процедура після поливу – провітрювання теплиці. Це робиться для того, щоб позбутися зайвої вологи. Не зайвим буде регулярно розпушувати ґрунт.

Посадки потрібно періодично проріджувати. Слідкуйте за тим, щоб на кущах не було пошкодженого листя та зайвих зав’язей.

Важливу роль відіграє своєчасне збирання врожаю. Якщо не зривати плоди, новим перцям просто ніде рости. Найкраще відокремлювати плоди від кущів не руками, а садовими ножицями.

У серпні перці потрібно обов’язково підгодувати калієм та фосфором. Напередодні рослини потрібно рясно полити під корінь. Підживлення перцю зазвичай проводять у вечірні години та не частіше ніж раз на тиждень.

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