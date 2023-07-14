Яким саморобним розчином поливати моркву: отримаєте гору смачних коренеплодів

Просте удобрення для моркви в рази підвищить урожайність

Досить невибаглива у вирощуванні рослина на городі – морква, так само як і інші культури потребує добрив. Замість магазинних засобів досвідчені дачники використовують натуральні підживлення, приготовані своїми руками.

Щоб отримати розкішний урожай моркви, поливайте грядки спеціальним розчином. Про це розповідає матеріал видання "Земляк".

Так, для розвитку моркви необхідні фосфор, азот та калій. Допоможе насититись цими корисними речовинами домашнє добриво із золи – цей інгредієнт часто використовується городниками для удобрення культур, у тому числі моркви.

Як приготувати підживлення для моркви? Використовуйте 150 г золи у розрахунку на одне відро теплої води. Додайте інгредієнт у воду та залиште на добу, щоб отримати настій. Приготованим розчином слід поливати грядки з морквою, лити рідину потрібно під корінь.

Альтернативний варіант – розчин для поливу моркви на основі йоду. Готується просто: 20 крапель йоду вливають у цебро води. Обережно полийте цей розчин між грядками з морквою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще важливо знати дачникам під час догляду за морквою. Щоб морква росла солодкою та рівною, врахуйте правила поливу. Корисні добрива підвищать шанси на гарний урожай коренеплодів.