Реагують на все гостро та різко: які знаки Зодіаку найзапальніші

Вони здатні "завестися" з найменшого приводу

Є певні знаки Зодіаку, які відрізняються нездоровим егоїзмом, а є ті, хто вирізняється серед інших своєю запальністю та вмінням створювати конфлікти на рівному місці. З такими знаками необхідно спілкуватися досить акуратно, щоб не викликати їхнього гніву.

Астрологи в матеріалі Apostrophe назвали представників зодіакального кола, які мають "вибуховий" характер і здатні завестися з будь-якого, навіть незначного, приводу.

Названо найзапальніші знаки Зодіаку

Стрілець

Люди, народжені під цим знаком, люблять привертати увагу та влаштовувати "вистави". І навіть не важливо, хто стане участником влаштованого ними конфлікту — кохана людина чи маловідомий співрозмовник. Стрільці мають дуже запальний характер і в пориві сварки можуть наговорити багато зайвого.

Овен

Представники цього знаку нагадують вулкан, який може почати викидати лаву в найнесподіваніший момент, спровокувавши хвилю паніки. Овни можуть бути досить емоційні, агресивні та нетерплячі. Заспокоїти їх буває складно, тож краще уникати з ними конфліктів.

Скорпіон

Цей знак відрізняється високою дратівливістю та уразливістю. Скорпіони швидко втрачають контроль над своїми емоціями і починають "трощити" все, не замислюючись про наслідки. Такі люди з жару також можуть наговорити співрозмовнику багато зайвого, тільки для того, щоб зачепити "за живе".

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку ніколи не вибачать образу. З такими людьми буває складно вибудовувати романтичні та дружні стосунки.