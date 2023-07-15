Кухня блищатиме: як із двох інгредієнтів зробити безпечний суперочисний засіб

Кухня вважається "серцем" будь-якого приміщення

Кожна господиня має підтримувати кухню в чистоті та порядку, тому що це місце, де ми вживаємо їжу та зберігаємо продукти. Найчастіше для прибирання використовуються хімічні засоби, адже на кухні в процесі приготування їжі залишаються різні плями та забруднення, з якими потрібно ефективно справлятися. Однак у цій справі можна використовувати й інші методи.

Експерти в матеріалі Econet розповіли, як можна за допомогою двох компонентів створити безпечний суперочисний засіб, за допомогою якого ваша кухня сяятиме.

Як очистити кухню до блиску

Якщо хочете позбавитися жирних плям, нальоту та інших забруднень на духовці, плиті, каструлях з нержавіючої сталі, тоді візьміть всього два інгредієнти — харчову соду і перекись водню. Для приготування розчину вам знадобиться 1/4 склянки соди, яку потрібно висипати в миску і додати туди перекись водню, щоб вийшла пастоподібна маса.

Цю пасту за допомогою губки потрібно нанести на забруднені поверхні, залишити на 10 хвилин, а потім протерти і змити залишки розчину водою. За допомогою цього народного засобу вони блищатимуть!

"Телеграф" писав раніше, як підтримувати у своїй кімнаті чистоту та порядок. Експерти рекомендують використовувати правило "90/90".