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На них чекають доленосні зустрічі, щастя та шлюб: названі улюбленці Амура у липні за картами Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Леви, Терези та Стрільці будуть успішними в любовних справах цього місяця Новина оновлена 16 липня 2023, 13:22
Леви, Терези та Стрільці будуть успішними в любовних справах цього місяця. Фото pexels.com

Карти обіцяють багато щасливих моментів цим знакам Зодіаку

Кохання – це те, що допоможе скрасити будні навіть коли у всіх інших сферах життя спостерігаються складності та неприємності. І у трьох знаків Зодіаку до кінця цього місяця у романтичних справах все має бути дуже добре.

Як каже любовний гороскоп Таро на липень 2023 року, цими знаками є Лев, Терези та Стрілець.

Левам випало Колесо Фортуни

У Вас цього місяця може статися доленосна зустріч або переломний момент у відносинах, — як би там не було, успіх у любовних справах точно буде на Вашому боці. Просто пливіть за течією та довіряйте собі.

Терезам випало Сонце

Це карта відродження, щастя та успіху. Подолавши всі біди та труднощі, Ви відчуваєте себе духовно та фізично оновленим, готовим до вступу до нового етапу життя. Сонце може означати також майбутній щасливий шлюб.

Стрільцям випала Помірність

У любовних питаннях ця карта обіцяє гармонію, спокій, довіру та взаєморозуміння. У липні у Вас можуть зміцнитися стосунки та статися щасливі події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає в любовному плані на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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