У попелиці не залишиться шансу: чим обприскати капусту, щоб відлякати шкідників

Захистити капусту від шкідників можна без хімікатів

Капуста – популярна культура на городі, яка часто страждає від навали шкідників, включаючи хрестоцвіту блішку. Не менш проблемним може бути попелиця, але з нею легко впоратися навіть без пестицидів.

Щоб захистити капусту від попелиці, обробляйте рослину особливим розчином. Порадою ділиться видання Greenpost.

Так, побороти шкідників допоможуть як природні методи – певні рослини, так і саморобні засоби. Досвідчені дачники рекомендують висаджувати біля капустяних грядок томати та базилік.

Як захистити капусту від шкідників

Другий варіант — обприскування капусти проти попелиці. Ця комаха буквально висмоктує соки з рослини, через що листя капусти жовтіє і закручується. Щоб захистити овоч, приготуйте спеціальний розчин. Вам знадобиться відро води, по склянці попелу та деревної золи, по ложці гірчиці й мила. Просто змішайте всі компоненти та залиште на добу, щоб отримати настій.

Отриманою рідиною слід обприскувати грядки з капустою на городі. Засіб повинен попадати на нижню частину листа.

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