Урожай огірків буде нікуди складати: яке саморобне підживлення збільшить плодоношення

Щоб виростити більше огірків, приділіть їм увагу у липні

Досить невибаглива у догляді популярна городня культура, огірки, як і інші рослини потребують корисних добрив. Не поспішайте шукати продукти в магазині, адже підгодівлю легко приготувати самостійно.

Досвідчені дачники рекомендують у період плодоношення поливати огірки спеціальним розчином, щоб збільшити врожайність. Про це йдеться у матеріалі Greenpost.

Для приготування саморобної підгодівлі, яка допоможе отримати розкішний урожай огірків, знадобляться два ключові інгредієнти – молоко та йод. Суміш цих компонентів надає сприятливий ефект для розвитку рослини, зокрема стимулює формування зав’язей. Бонус цього засобу: захист культури від грибкових інфекцій.

Як приготувати добриво для огірків? У 1 відрі води розчиніть 1,5 л молока і 15 крапель йоду. Отриманою рідиною поливайте грядки з огірками. Якщо молока під рукою не опинилося, то сироватка чи інший кисломолочний продукт може стати альтернативою.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші дієві підгодівлі для огірків. Досвідчені городники підтримують культуру "чорним" добривом на основі активованого вугілля. Так рослина стає більш стійкою до шкідників та хвороб.