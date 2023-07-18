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Чим поливати перець, щоб отримати гарний урожай: незвичайне підживлення

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Перець не зростатиме без добрив
Перець не зростатиме без добрив. Фото pexels.com

Якщо після цвітіння підгодувати перець, рослина засипле смачними плодами

Як тільки перець на дачній ділянці почав цвісти, йому потрібні корисні добрива. Підгодувати рослину можна саморобним розчином з одним незвичайним інгредієнтом, про який точно знають досвідчені городники.

Щоб одержати розкішний урожай перцю, поливайте культуру особливою сумішшю. Про це розповідає матеріал "Земляка".

Після настання цвітіння перцю потрібні дві речовини – фосфор та калій. У разі нестачі першого листя рослини можуть набувати фіолетового відтінку. Щоб уникнути будь-якого дефіциту, вносіть підживлення.

Як приготувати добриво для перцю? Ключовий інгредієнт, який знадобиться дачникам, рибне борошно (кормовий продукт, для якого використовують сушені та мелені відходи переробки риби, морських ссавців і ракоподібних, а також залишки, отримані при обробці й переробці морських продуктів). Приготуйте розчин із 8 літрів води та 2 столових ложок рибного борошна. Поливайте цим саморобним засобом грядки з перцями – і врожай не забариться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути поширеної проблеми, з якою стикаються дачники при вирощуванні помідорів, огірків і перців. Якщо у культур пожовтіло листя, варто лише провести обприскування з домашнім засобом.

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#Перець #Город #Добриво