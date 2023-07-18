Чим поливати перець, щоб отримати гарний урожай: незвичайне підживлення

Якщо після цвітіння підгодувати перець, рослина засипле смачними плодами

Як тільки перець на дачній ділянці почав цвісти, йому потрібні корисні добрива. Підгодувати рослину можна саморобним розчином з одним незвичайним інгредієнтом, про який точно знають досвідчені городники.

Щоб одержати розкішний урожай перцю, поливайте культуру особливою сумішшю. Про це розповідає матеріал "Земляка".

Після настання цвітіння перцю потрібні дві речовини – фосфор та калій. У разі нестачі першого листя рослини можуть набувати фіолетового відтінку. Щоб уникнути будь-якого дефіциту, вносіть підживлення.

Як приготувати добриво для перцю? Ключовий інгредієнт, який знадобиться дачникам, рибне борошно (кормовий продукт, для якого використовують сушені та мелені відходи переробки риби, морських ссавців і ракоподібних, а також залишки, отримані при обробці й переробці морських продуктів). Приготуйте розчин із 8 літрів води та 2 столових ложок рибного борошна. Поливайте цим саморобним засобом грядки з перцями – і врожай не забариться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути поширеної проблеми, з якою стикаються дачники при вирощуванні помідорів, огірків і перців. Якщо у культур пожовтіло листя, варто лише провести обприскування з домашнім засобом.