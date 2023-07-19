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Принесете додому найсолодшу: ці хитрощі допоможуть вам у виборі дині

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Як можна не любити цукрову диню!
Як можна не любити цукрову диню!. Фото pixabay.com

Лайфхакі, за допомогою яких ви оберете найсмачнішу диню

Ароматна диня — одна з причин, чому ми любимо літо. Цей приголомшливий фрукт не тільки неймовірно смачний, але й корисний.

Здається, що купити диню — справа начебто нехитра. Понюхав її, покрутив у руках, продавець сказав, що солодка і ціна нормальна — треба брати. Щоб уникнути розчарувань після покупки, є ще кілька нюансів, крім "понюхати". Разом з "Уніаном" розповімо, як правильно вибрати солодку диню

Як вибрати хорошу диню

Понюхайте диню. У стиглої дині характерний динний аромат, солодкий і свіжий. У перестиглої дині аромат буде трохи інший: з’явиться характерний "винний" запах.

Подивіться на колір і натисніть на шкірку: у хорошій дині рівномірний колір плода. У деяких сортів на поверхні є сіточка — вона у зрілої дині проявляється чіткіше.

Шкірка дині має бути пружною. Якщо на ній є зелені плями — незріла диня, темні й коричневі плями — плід переспів або вже почав псуватися.

Натисніть на шкірку — у стиглої дині вона злегка проминається, але потім зникає. Якщо ж вм’ятина після натискання залишається, швидше за все, диня переспіла.

Постукайте по дині. Якщо звук глухий, то плід стиглий.

Не беріть диню, у якої:

  • є плями;
  • гнилий та трав’янистий запах;
  • тріщини чи інші ушкодження;
  • рідкі звуки при поплескуванні.

Визначити наявність нітратів на вигляд дині неможливо. Якщо сумніваєтеся у товарі, то можна попросити документи на продукцію у торговій точці — їх видають лише після тестування та відсутності шкідливих речовин у плодах.

Ніколи не ріжте диню при покупці та не купуйте розрізану — плід спочатку потрібно добре помити. В іншому випадку з скоринки на м’якуш можуть потрапити хвороботворні мікроби — із землі, рук збирачів або інших плодів.

Вдома ретельно помийте диню перед тим, як розрізати, а відрізану часточку можна трохи підсолити — аромат стане солодшим і сильнішим. Розрізаний плід зберігайте лише у холодильнику.

Аромат дині можна зберегти на зиму. Просто закрийте її в банку, а взимку згадуйте про теплі літні дні.

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