Ніяк не можуть подорослішати: які знаки Зодіаку є найінфантильнішими

Ці люди досить уразливі і можуть жити у своїх фантазіях

Є люди, які обожнюють свою свободу і нікому не дозволять керувати собою, а є ті, хто, навпаки, ніяк не може подорослішати і взяти на себе відповідальність за свої слова і вчинки. Таких людей називають інфантильними.

Астрологи у матеріалі Mixnews назвали представників зодіакального кола, які часто поводяться як діти, не люблять виявляти самостійність та уникають "дорослих" обов’язків.

Названі найінфантильніші знаки Зодіаку

Водолій

Люди, народжені під цим знаком, можуть здатися на перший погляд досить самостійними, але це не зовсім так. Водолії дуже люблять перекладати відповідальність, вони відрізняються егоцентризмом та схильністю звинувачувати у своїх помилках інших.

Риби

Цей знак також не любить самостійно приймати якісь рішення, він живе у своїй реальності, далеко від зовнішнього світу. Риби досить уразливі, причому якось по-дитячому виявляють свої емоції і влаштовують сварки на порожньому місці.

Близнюки

Представники цього зодіакального кола всіма можливими шляхами тікають від відповідальності, вони люблять, коли їхні проблеми вирішує хтось інший, поки ті відпочивають на дивані. Близнюкам важко подорослішати, тому що вони зовсім не готові до тих труднощів, які можуть зустрітися в житті.

"Телеграф" писав раніше, якими знаками Зодіаку найчастіше маніпулюють у стосунках. Астрологи розповіли, що у них надто м’який характер та сильна прихильність до партнера.