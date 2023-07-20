Мурахи більше не повернуться: яким саморобним розчином обробити ділянку
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Боротися із шкідниками можна без пестицидів, проти тих же мурах відмінно спрацює дігтярне мило
Боротьба зі шкідниками – одне з основних завдань для дачників. Нашестя мурах можуть стати неприємною проблемою на городі або в саду, однак є дієвий спосіб для відлякування комах.
Щоб відвадити мурах від дачної ділянки, слід полити сад або город спеціальним саморобним розчином. Про метод йдеться у матеріалі Greenpost.
Ключовий інгредієнт, необхідний у боротьбі з мурахами, обійдеться недорого. Йдеться про дігтярне мило, яке часто використовують для приготування різних складів городники. Допоможе цей підручний матеріал і й випадку зі шкідниками.
Як позбутися мурах на ділянці
Садівникам слід приготувати мильний розчин своїми руками. Для цього подрібніть один брусок мила (можна, наприклад, натерти на тертці) і залийте 10 літрами гарячої води. Потім додайте половину склянки харчової соди, залиште суміш на кілька годин. Після цього процідіть розчин за допомогою кількох шарів марлі. Рідиною, яка у вас вийшла, щедро полийте ділянки ґрунту, де спостерігаєте скупчення мурах.
Цей простий метод коштуватиме копійки. Завдяки трюку мурахи зникнуть з ділянки і, що важливо, більше не повернуться.
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