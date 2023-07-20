У жодному разі не видаляйте це листя томатів: залишитеся без урожаю

Яке листя можна безболісно видалити, а яке — залишити

При формуванні томатів дачники видаляють не тільки пасинки, а й більшу частину листя. У такому разі до кінця сезону рослина залишається з голими стеблами. Це покращує циркуляцію повітря та освітленість плодів, але порушує харчування куща.

Досвідчені дачники радять видаляти нижнє листя томатів напередодні пересадки кущів на постійне місце. Особливо якщо розсада переросла і потрібно заглибити кущ, щоб у нижній частині стебла утворювалися додаткові корені.

Якщо розсаду не заглиблювали під час пересадки, то перші 2-3 листи можна видалити під час цвітіння другої кисті. У момент цвітіння третьої кисті на високорослих томатах можна прибрати ще 1-2 нижні листки.

Якщо нижнє листя не лежить на землі й не пошкоджене його залишають до моменту, поки томати на першій кисті не досягнуть потрібних розмірів. На високорослих томатах бажано залишити хоча б три листи до першої кисті, а на низькорослих – 1-2 листи.

Якщо томати ростуть на достатній відстані один від одного, сформовані в 1-2 стволи, добре освітлюються з усіх боків і абсолютно здорові, то видалення листя середнього ярусу не потрібне.

Якщо кущі ростуть дуже щільно один до одного, варто видалити всі зайві пасинки, залишивши на високорослих кущах 1-2 найсильніші бічні пагони, а на середньорослих і низькорослих — 3-4. Якщо пасинок перетворився вже на товстий ствол і на ньому сформувалися квіти, то вирізати його не варто — можна обмежитися прищипкою верхівки, залишивши над кистю 2-3 листи.

Є просте правило: над кожною кистю має залишатися 2-3 листи, які "годуватимуть" плоди. Їх ні в якому разі не можна видаляти, доки томати повністю не сформуються. У міру дозрівання плодів можна освітлювати нижню частину куща. Але верхнє листя, яке потрібне для фотосинтезу і для охолодження рослини потрібно залишати до закінчення вегетації.

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