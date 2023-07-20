Попелиця більше не загрожує вашому врожаю: як захистити рослини від шкідника

Впоратися з попелицею на ділянці можна без пестицидів

Одне з головних завдань, з яким стикаються дачники, це боротьба зі шкідниками. Такий всюдисущий паразит, як попелиця, загрожує врожаю, але з нею можна впоратися підручними засобами.

Щоб позбутися попелиці на городі та в саду, обробіть рослини саморобним розчином. Про це розповідає Greenpost.

Ключовий продукт, щоб відвадити від культур попелицю, обійдеться недорого – дігтярне мило, досвідчені дачники часто використовують його на ділянці. Цей продукт має властивості, які допоможуть відлякати небажаних комах. Застосовується в натертому або готовому рідкому вигляді.

Як позбутися попелиці на ділянці

Щоб приготувати розчин проти попелиці, додайте 100 г мила до 10 л теплої води. Цією рідиною поливайте рослини, що постраждали від шкідника.

Є альтернативний варіант захисту культур від попелиці. Для цього змішайте 0,5 кг деревної золи, 10 л води, кілька зубчиків подрібненого часнику та 50 г мила. Цей розчин наносіть на верхівки кущів, "атакованих" паразитами.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб відлякування інших небажаних на ділянці комах – навал мурах. Перевірені хитрощі городників вирішать проблему зі шкідником.