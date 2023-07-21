Чим змочити стінки духовки, щоб без особливих труднощів видалити весь засохлий жир

Отриманий результат просто вражає

Якщо хтось із вас хоча б одного разу хотів, щоб у них на кухні був чарівний пристрій, здатний автоматично очищати духовку навіть після кількох використань, підніміть руку! У нас для вас є відмінний спосіб, який за пару годин позбавить духову шафу від застарілого жиру та нагару.

Якщо внутрішні поверхні духовки покрилися брудом, який при кожному включенні нагрівається, створюючи неприємний запах, не потрібно панікувати. Ви можете застосувати дивовижний лайфхак, щоб повернути духовку в ідеальний стан. Про це пише cpykami.

Чим і як почистити духовку

Візьміть одну таблетку для посудомийки та розчиніть її у невеликій кількості гарячої води. Дочекайтеся повного розчинення. Використовуючи губку з розчином, ретельно намочіть всі стінки духовки. Потім накрийте духовку фольгою та залиште на дві години. Після цього зніміть фольгу та протріть духовку губкою. Бруд видалятиметься без особливих зусиль!

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити всю кухню від жиру та нагару. Потрібні лише бюджетні інгредієнти.