Земляни нарешті зможуть трохи відпочити від магнітних бур: календар

Метеочутливі люди на якийсь час можуть забути про мігрені, але щасливий період не триватиме вічно

У липні 2023 року на Землю обрушилася відразу низка магнітних бур силою до 6 балів, проте вже незабаром магнітне поле нашої планети має заспокоїтися і дати перепочинок.

Як можна судити з прогнозів сервісу Meteoagent, який оперує даними Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, вже з 23 липня настане геомагнітне затишшя.

Нагадаємо, що в середині місяця Землю накрила магнітна буря — вона мала тривати всього день, проте затяглася майже на тиждень. Але вже 22 липня геомагнітні коливання мають опуститися до рівня 4 бали (які вже не вважаються магнітною бурею, проте дуже метеочутливі люди іноді можуть також їх відчувати).

З 23 липня і до 12 серпня має настати геомагнітне затишшя. Згідно з останніми прогнозами, коливання магнітного поля в цей період не повинні перевищити позначку в 2 бали. Однак враховуйте, що ці прогнози поки що лише попередні, і все ще може змінитися .

Календар магнітних бур липень 2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше вчені змоделювали, коли Сонце може охолонути і поглинути Землю.