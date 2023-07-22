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Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Риб чекають зміни, а Тельців, — щасливий шанс

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 24 по 30 липня
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 24 по 30 липня

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Останній тиждень липня 2023 року у більшості обіцяє бути напрочуд сприятливим і позитивним, однак у деяких все ж таки ознаменується поганим настроєм і витратами.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 24 по 30 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете найближчими днями філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Телець — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Скоро Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Близнюки — Двійка кубків

Ця карта обіцяє, що незабаром у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Також не прогавте можливість провести час із близькими, і не ігноруйте їхні поради.

Рак — Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що найближчими днями Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це гарний час для подорожей.

Лев — Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Діва — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Незабаром у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Терези — Лицар пентаклів

Карта каже, що найближчим часом Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Скорпіон — Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Стрілець — перевернутий Блазень

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. Найближчими днями Ви можете бути схильні до імпульсних та необдуманих вчинків, тому постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Козоріг — П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що незабаром Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Водолій — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Риби — Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути чесним та уважним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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