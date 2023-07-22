Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Риб чекають зміни, а Тельців, — щасливий шанс

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Останній тиждень липня 2023 року у більшості обіцяє бути напрочуд сприятливим і позитивним, однак у деяких все ж таки ознаменується поганим настроєм і витратами.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 24 по 30 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете найближчими днями філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Телець — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Скоро Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Близнюки — Двійка кубків

Ця карта обіцяє, що незабаром у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Також не прогавте можливість провести час із близькими, і не ігноруйте їхні поради.

Рак — Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що найближчими днями Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це гарний час для подорожей.

Лев — Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Діва — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Незабаром у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Терези — Лицар пентаклів

Карта каже, що найближчим часом Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Скорпіон — Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Стрілець — перевернутий Блазень

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. Найближчими днями Ви можете бути схильні до імпульсних та необдуманих вчинків, тому постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Козоріг — П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що незабаром Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Водолій — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Риби — Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути чесним та уважним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.