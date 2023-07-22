Приготуйте ідеальний очисний засіб всього з двох компонентів: тарілки будуть сяяти

Відмиває будь-які забруднення та жир

Багато хто відчуває сильне занепокоєння, перебуваючи у відділі побутової хімії у супермаркеті. Ми стикаємося з питаннями: який гель для миття посуду вибрати — дешевший чи дорожчий? І якщо вибрати більш економічний варіант, чи буде він якісно виконувати своє завдання? Всі ці сумніви перетворюють просте шопінгове заняття на стомлюючий та заважкий процес.

Збережіть гроші на мийному засобі для посуду і одночасно покращте його, щоб воно без проблем усувало будь-які забруднення та жир. Лише додайте один простий компонент, пише cpykami.

Як приготувати домашній мийний засіб для посуду

Налийте в дозатор 1/3 концентрованого засобу для миття посуду із загального обсягу тари. Потім окремо залийте 2 чайні ложки соди гарячою водою. Після того, як сода охолоне, перелийте її в дозатор. Далі долийте просту воду до верху. Збовтайте суміш і готово! Цей засіб буде використовуватися довго, а додана сода допоможе легко видаляти жир та бруд із посуду.

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