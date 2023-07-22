Таких одразу сім: яким знакам Зодіаку кінець липня приготував приємні сюрпризи

У цих знаків все складеться просто чудово

Останні дні липня 2023 року обіцяє бути дуже позитивним і сприятливим для починань, — відразу семи знакам Зодіаку він може принести безліч можливостей, нові враження та зміни на краще.

Цими знаками є Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези та Водолій, говорить гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 24 по 30 липня.

Тільцям випала Вісімка жезлів

Ця карта є символом натхнення, осяяння, творчого успіху. Вона обіцяє, що вже дуже скоро Вам може повернутися щасливий шанс, тож постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Близнюкам випала Двійка кубків

Найближчого тижня у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень.

Ракам випав Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що найближчими днями Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде гарний час для різних подорожей.

Левам випало Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У всіх сферах життя все буде гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тож якщо захочеться чогось нового — не відмовляйте собі в цьому.

Дівам випав Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Незабаром у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Терезам випав Лицар пентаклів

Найближчим часом Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості, Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети.

Водоліям випала Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша праця швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року.