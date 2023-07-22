Як позбутися бур’янів за допомогою газети: дивовижний трюк

З бур’янами можна ефективно боротися підручними засобами

Підтримка саду в ідеальному стані вимагає знищення бур’янів, які можуть швидко пошкодити рослини та інші культури. На щастя, існує спосіб позбавитися їх без хімікатів і гербіцидів, і це простіше, ніж ви думаєте.

Є дуже простий і недорогий спосіб ефективно боротися з бур’янами. Виявляється, газети — це ефективний спосіб зробити сад красивішим і позбутися непотрібної рослинності, пише santeplus.

Як позбутися бур’янів за допомогою газети

Цей матеріал ідеально підходить для мульчування. Просто розкладіть його на землі між рослинами, укладаючи в три-чотири шари. Не рекомендується наносити занадто товстий шар, інакше вся волога залишиться у ґрунті, викликаючи загнивання коріння. Газети слід змочити невеликою кількістю води, бажано з пляшки з розпилювачем.

Таким простим та недорогим способом можна створити захисний шар, який виконує одночасно кілька функцій. Газета запобігає росту небажаних бур’янів між рослинами, тому що це значно обмежує їх доступ до сонячного світла. Вона також утримує воду та уповільнює її випаровування. Тому це ідеальне рішення для підвищення температури!

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із злісних бур’янів, з якими стикаються дачники, це мокриця. Однак ефективні способи допоможуть позбутися цієї небажаної рослини.