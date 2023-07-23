На ці знаки Зодіаку чекають запаморочливі зміни до кінця місяця

Для цієї четвірки знаків настав час позитивних змін

Липень 2023 року був непростим, проте кінець місяця обіцяє бути позитивним, а чотирьом знакам Зодіаку ще й принесе зміни.

Цими знаками є Близнюки, Лев, Діва та Риби, стверджує гороскоп Таро, складений на останній тиждень липня.

Близнюкам випала Двійка кубків

Ця карта є символом гармонії, любові духовної та емоційної. Вона каже, що найближчого тижня на особистому фронті у Вас можуть статися позитивні зміни, і стосунки з кимось можуть вийти на новий рівень.

Левам випало Сонце

Як Сонце сходить після ночі, так і Ви можете відчути себе оновленою людиною, начебто переродженою, проте в хорошому плані. Карта обіцяє, що у всіх сферах життя у вас на тижні все буде добре. Ви можете захотіти спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Дівам випав Страшний Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Вона вказує на те, що незабаром у Вашому житті може щось сильно змінитись, — не бійтеся і слухайте своє серце.

Рибам випала Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути чесним та уважним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані наступного тижня за картами Таро.