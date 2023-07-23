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На ці знаки Зодіаку чекають запаморочливі зміни до кінця місяця

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Близнюки, Леви, Діви та Риби можуть відчути себе оновленими
Близнюки, Леви, Діви та Риби можуть відчути себе оновленими. Фото psyh.info

Для цієї четвірки знаків настав час позитивних змін

Липень 2023 року був непростим, проте кінець місяця обіцяє бути позитивним, а чотирьом знакам Зодіаку ще й принесе зміни.

Цими знаками є Близнюки, Лев, Діва та Риби, стверджує гороскоп Таро, складений на останній тиждень липня.

Близнюкам випала Двійка кубків

Ця карта є символом гармонії, любові духовної та емоційної. Вона каже, що найближчого тижня на особистому фронті у Вас можуть статися позитивні зміни, і стосунки з кимось можуть вийти на новий рівень.

Левам випало Сонце

Як Сонце сходить після ночі, так і Ви можете відчути себе оновленою людиною, начебто переродженою, проте в хорошому плані. Карта обіцяє, що у всіх сферах життя у вас на тижні все буде добре. Ви можете захотіти спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Дівам випав Страшний Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Вона вказує на те, що незабаром у Вашому житті може щось сильно змінитись, — не бійтеся і слухайте своє серце.

Рибам випала Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути чесним та уважним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані наступного тижня за картами Таро.

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