На ці знаки Зодіаку чекають запаморочливі зміни до кінця місяця
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для цієї четвірки знаків настав час позитивних змін
Липень 2023 року був непростим, проте кінець місяця обіцяє бути позитивним, а чотирьом знакам Зодіаку ще й принесе зміни.
Цими знаками є Близнюки, Лев, Діва та Риби, стверджує гороскоп Таро, складений на останній тиждень липня.
Близнюкам випала Двійка кубків
Ця карта є символом гармонії, любові духовної та емоційної. Вона каже, що найближчого тижня на особистому фронті у Вас можуть статися позитивні зміни, і стосунки з кимось можуть вийти на новий рівень.
Левам випало Сонце
Як Сонце сходить після ночі, так і Ви можете відчути себе оновленою людиною, начебто переродженою, проте в хорошому плані. Карта обіцяє, що у всіх сферах життя у вас на тижні все буде добре. Ви можете захотіти спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.
Дівам випав Страшний Суд
Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Вона вказує на те, що незабаром у Вашому житті може щось сильно змінитись, — не бійтеся і слухайте своє серце.
Рибам випала Верховна жриця
Незабаром у Вас можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути чесним та уважним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані наступного тижня за картами Таро.