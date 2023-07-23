Пральна машина перестане працювати: чотири небезпечні помилки, про які ви не знали

Щоб пральна машина прослужила довше, важливо вміти нею користуватися

Без пральної машини наше життя помітно ускладниться, тому важливо дотримуватися простих правил при експлуатації цієї помічниці в будинку. Щоб прилад працював справно та довго служив, періть речі правильно.

Є чотири небезпечні помилки під час прання, про які не всі знають. Про це розповідає видання Express.

Як не можна прати речі в пральній машині

Перевантаження пральної машини. Якщо ви наб’єте барабан по максимуму, ви заощадите час, проте на хорошу якість прання не сподівайтесь. Рекомендується заповнювати пральну машину на три чверті, так білизна стане максимально чистою. Скористайтеся простим лайфхаком: якщо ви можете просунути руку всередину барабана і повернути її на 90 градусів, одяг теж зможе обертатися і випрається.

Перебір із мийним засобом. Не треба лити чи сипати багато порошку. Надлишок піни утворює на білизні й рушниках таку собі скоринку, тому тканина погано вбиратиме вологу. Через цю ж помилку речі "вийдуть" з барабана слизькими, жирними і згодом можуть стати жорсткими та хрусткими. Крім того, перебір із порошком зношує волокна тканини, викликає зачіпки й розриви.

Не треба лити чи сипати багато порошку. Надлишок піни утворює на білизні й рушниках таку собі скоринку, тому тканина погано вбиратиме вологу. Через цю ж помилку речі "вийдуть" з барабана слизькими, жирними і згодом можуть стати жорсткими та хрусткими. Крім того, перебір із порошком зношує волокна тканини, викликає зачіпки й розриви. Занадто багато кондиціонера для білизни. Пом’якшувач тканини може зробити ваші рушники такими, що чудово пахнуть, і м’якими, проте надлишок ускладнить поглинання. Застосовуйте рекомендовану кількість засобу і лийте його саме у спеціальне відділення для кондиціонера в пральній машині.

Не використовувати столовий оцет та харчову соду – ще одна часта помилка при пранні. Ці два підручні інгредієнти полегшать чищення постільної білизни й рушників, зроблять їх пухнастими та м’якими, видалять неприємний запах і відбілять. Дієвий спосіб прання з оцтом: додайте приблизно півсклянки оцту в пральну машину на етапі полоскання. Рідина діє як натуральний пом’якшувач тканини і допоможе зруйнувати залишки мийного засобу, роблячи ваші рушники м’якшими і свіжішими. Крім того, такий трюк прибирає будь-які застійні запахи, які могли накопичитися з часом.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо деякі домогосподарства використовують дріжджі під час прання. А ще ми писали, які речі не можна класти в барабан пральної машини, щоб не зіпсувати їх.