Запасетесь часником на рік: яке саморобне підживлення збільшить урожай вдвічі

Не обділяйте часник підгодівлею, і врожайність відразу зросте

Навіть така невибаглива у догляді дачна культура, як часник, потребує добрив. Внесення корисних речовин позитивно позначиться на плодоношенні, до того ж підживлення легко зробити своїми руками.

Досвідчені городники рекомендують удобрювати часник особливим розчином, щоб одержати вдвічі більше овочів. Про це розповідає матеріал Greenpost.

Не поспішайте закуповуватись магазинними засобами, адже підтримати зростання часнику на вашій ділянці можна за допомогою підручних альтернатив, добре знайомих власникам соток. Ключові інгредієнти, які забезпечать часник необхідними елементами, часто використовують у складі саморобних добрив для городу.

Чим удобрювати часник

Як приготувати підгодівлю для часнику? Вам потрібні зола, звичайний оцет та вода. Використовуйте золу в пропорції 1 л на 10 л води, а також додайте 50 мл оцту. Отриманою рідиною щедро поливайте грядки з часником.

Крім того, не забувайте видаляти стрілки у часнику та розпушувати ґрунт на ділянці з цією культурою. Ці прості маніпуляції сприятливо вплинуть на розвиток рослини, посприявши врожайності.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини слід висаджувати на грядку після цибулі та часнику. Зайнятися посівом можна вже влітку. А ще ми писали, що не можна робити з часником після викопування, інакше залишитеся без урожаю.