Таких всього три: цим знакам Зодіаку пощастить з грошима та роботою до кінця місяця
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Цим знакам буде дуже легко досягти своїх цілей у найближчий тиждень
Грошові проблеми є незмінним супутником для багатьох, проте трьом знакам Зодіаку наприкінці липня буде легше, ніж іншим, досягати успіхів на роботі та у фінансах.
Цими знаками є Рак, Стрілець та Козоріг, говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень з 24 по 30 липня 2023 року.
Ракам випала перевернута П’ятірка кубків
Зазвичай це негативна карта, проте перевернутою вона навпаки пророкує хороше. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново.
Стрільцям випала Вісімка пентаклів
Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свій рівень компетенції як фахівця і відповідно покращити своє фінансове становище.
Козерогам випало Колесо удачі
Вам незабаром раптово може підвернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року картами Таро.