Таких всього три: цим знакам Зодіаку пощастить з грошима та роботою до кінця місяця

Цим знакам буде дуже легко досягти своїх цілей у найближчий тиждень

Грошові проблеми є незмінним супутником для багатьох, проте трьом знакам Зодіаку наприкінці липня буде легше, ніж іншим, досягати успіхів на роботі та у фінансах.

Цими знаками є Рак, Стрілець та Козоріг, говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень з 24 по 30 липня 2023 року.

Ракам випала перевернута П’ятірка кубків

Зазвичай це негативна карта, проте перевернутою вона навпаки пророкує хороше. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново.

Стрільцям випала Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свій рівень компетенції як фахівця і відповідно покращити своє фінансове становище.

Козерогам випало Колесо удачі

Вам незабаром раптово може підвернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року картами Таро.