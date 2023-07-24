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Як поливати помідори, щоб вони не тріскалися: "сухий" метод

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Томати більше не потріскаються
Томати більше не потріскаються. Фото unian.ua

Ви робите це неправильно

Вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, щоб забезпечити хороший та здоровий урожай. Проте всі зусилля можуть бути безрезультатними, якщо неправильно організувати полив помідорів.

Дачники з досвідом вважають за краще використовувати метод "сухого поливу", пише ukr.media. Цей спосіб вважається значно ефективнішим, ніж звичайний полив. Більш того, завдяки такому поливу помідори практично не схильні до захворювань, і їх плоди не тріскаються.

Секретний метод "сухого" поливу томатів

Використовуючи граблі, створюємо невеликі канавки між рядами помідорів та закриваємо їх плівкою. Плівка затримуватиме вологу в грунті і запобігатиме її випаруванню. Потім пропустіть шланг під плівку і добре полийте ґрунт. Повторіть процедуру для всієї грядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.

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#Помідори #Томати #Город