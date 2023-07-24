Мурахи забудуть до вас дорогу: рецепт простого розчину, який позбавить від комах

Мурахи здатні пошкодити кореневу систему рослин

Свій город, якщо хочете, щоб там виросли великі та цілі плоди, слід захищати від різних шкідників. Одними з них є мурахи, тому що вони здатні пошкодити кореневу систему рослин, а ще принести попелиці на молоде листя.

На YouTube-канал "Поради біолога" поділилися лайфхаком, який здатний в найкоротші терміни позбавити ваш город і дачну ділянку в цілому від непроханих гостей.

Як позбутися мурах на городі

Щоб вирішити проблему необов’язково використовувати "хімію", можна приготувати засіб, який захистить ваш урожай і в домашніх умовах. Для цього візьміть картоплю, розріжте навпіл, покладіть у блендер, додавши суху гвоздику та трохи води.

Як позбутися мурах на городі

Усі інгредієнти ретельно збийте блендером. Отриманий розчин процідіть через сито, додайте туди ще літр води та кілька лаврових листків.

Потім обприсніть місця, де накопичується найбільше комах. Ефект вас точно здивує, адже шкідники забудуть дорогу до вашого городу та дозволять зібрати багатий урожай.

"Телеграф" писав раніше, чим обробити рослини та доріжки, щоб прогнати слимаків з теплиці. Експерти підказали кілька простих лайфхаків.