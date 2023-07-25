На них чекають фінансові втрати аж до банкрутства: яким знакам Зодіаку варто чекати проблем із грошима

Цим знакам може дуже не пощастити з роботою та вкладеннями

Кінець липня 2023 року може ознаменуватися фінансовими втратами, провальними проектами та конфліктами на роботі одразу для чотирьох знаків Зодіаку.

Ними є Телець, Лев, Терези та Скорпіон, говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень з 24 по 30 липня включно.

Тільцям випала перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Левам випав Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Терезам випав перевернутий Туз пентаклів

Краще утримайтеся поки від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Скорпіонам випав перевернутий Суд

На наступному тижні можуть чекати серйозні фінансові втрати аж до банкрутства, також може статися вимушена зміна місця проживання. Можливі конфлікти, вихід ситуації з-під контролю, відстрочки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в грошовому плані до кінця року за картами Таро.