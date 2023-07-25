Фаріон у головній ролі, а Поплавський її батько: мережу заповнили меми та приколи про фільм "Барбі"

Куди ж без української версії "Барбі"

Практично тиждень, як українські кінотеатри заполонили глядачі в очікуванні перегляду однієї з найочікуваніших картин 2023 року — фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. У мережі навіть створили українську версію знаменитої ляльки.

І звичайно ж, не обійшлася прем’єра картини без мемів і приколів, які миттєво заповнили соцмережі. Подивившись фільм, багато українців вирішили пофантазувати на тему, як би герої картини виглядали, якби фільм знімали в Україні.

Ну і, звичайно ж, нинішні реалії впливають і на створення приколів на будь-яку тематику. Тому серед жартів про Барбі можна побачити і військових, а також Кирила Буданова та Віталія Кіма.

"Телеграф" зібрав найсмішніші картинки та приколи про фільм "Барбі", які тільки знайшов на просторах мережі. Дивіться мемчики та підіймайте собі настрій.

Нагадаємо, що Марго Роббі та фільм Барбі спровокували тренд – люди уособлюють образ ляльки і на собі. Так дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін також приміряла деякі елементи одягу. А до цього Марго Роббі показала свою ідеальну фігуру у короткій сукні на прес-конференції фільму. Вона доповнила свій образ рожевими туфлями та макіяжем у тон.