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Фаріон у головній ролі, а Поплавський її батько: мережу заповнили меми та приколи про фільм "Барбі"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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В український прокат фільм вийшов 20 липня Новина оновлена 25 липня 2023, 14:02
В український прокат фільм вийшов 20 липня. Фото youtube.com

Куди ж без української версії "Барбі"

Практично тиждень, як українські кінотеатри заполонили глядачі в очікуванні перегляду однієї з найочікуваніших картин 2023 року — фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. У мережі навіть створили українську версію знаменитої ляльки.

І звичайно ж, не обійшлася прем’єра картини без мемів і приколів, які миттєво заповнили соцмережі. Подивившись фільм, багато українців вирішили пофантазувати на тему, як би герої картини виглядали, якби фільм знімали в Україні.

Ну і, звичайно ж, нинішні реалії впливають і на створення приколів на будь-яку тематику. Тому серед жартів про Барбі можна побачити і військових, а також Кирила Буданова та Віталія Кіма.

"Телеграф" зібрав найсмішніші картинки та приколи про фільм "Барбі", які тільки знайшов на просторах мережі. Дивіться мемчики та підіймайте собі настрій.

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Нагадаємо, що Марго Роббі та фільм Барбі спровокували тренд – люди уособлюють образ ляльки і на собі. Так дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін також приміряла деякі елементи одягу. А до цього Марго Роббі показала свою ідеальну фігуру у короткій сукні на прес-конференції фільму. Вона доповнила свій образ рожевими туфлями та макіяжем у тон.

Теги:
#Сміх #Гумор #Барбі #Приколи